Konya Beyşehir\'de engelli ve yaşlılar için \'Trafikte Beni Görün\' broşürleri dağıtıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, engelli ve yaşlıların trafikte güvenli hareket edebilmesine dikkat çekmek amacıyla "Trafikte Beni Görün" farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışma çerçevesinde, Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler renkli olarak bastırılarak dağıtıldı. İlçede düzenlenen sürücü kursu sınavlarında adaylara ve vatandaşlara ulaştırılan broşürlerde; kaldırımların, yaya geçitlerinin, engelli park alanlarının ve erişilebilirlik rampalarının amacı dışında kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Çalışmayla, engelli ve yaşlı bireylerin trafikte karşılaştıkları engellere dikkat çekilerek herkes için güvenli, erişilebilir ve engelsiz ulaşım ortamının önemine işaret edildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, herkes için erişilebilir, güvenli ve duyarlı bir trafik kültürünün oluşturulmasına yönelik farkındalık çalışmalarına önem verildiği belirtildi.