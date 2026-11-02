Konya Beyşehir'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Beyşehir'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Beyşehir\'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı; hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir kent merkezi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 42 BGU 888 plakalı motosiklet ile M.Y. yönetimindeki 42 BGJ 229 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
Atatürk CaddesiMotosiklet3. SayfaBeyşehirOtomobilGüncelKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu Kayserili esnafın memurlar için yaptığı yorum olay oldu
Bülent Şakrak’tan evlilik müjdesi 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı Süper Lig’de inanılmaz bahis skandalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:56
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 00:12:12. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Beyşehir'de iki motosiklet çarpıştı, 2 sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android