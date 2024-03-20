Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 47 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Beyşehir ilçesinde suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda ilçeye bağlı Karaali Mahallesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve bomba arama köpeği ile birlikte silah mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışma sonucunda H.E., A.E. ve Ö.E. isimli şahıslara ait 4 ayrı adreste ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda, 47 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet tabanca ait şarjör, 1 adet kısa pompalı tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 225 adet muhtelif tabanca parçası, 3 adet tabanca üst kapağı, 3 adet tabanca namlusu ve mekanizma, 23 adet 9mm fişek ele geçirildi. Olayda ele geçen malzemelere el konularak, şüpheli şahıslar H.E., A.E. ve Ö.E. gözaltına alındı. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya Beyşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 47 Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'de Mermerdelen Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüşürken, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 5 bin 389 uyuşturucu hap, 397 gram esrar, hassas terazi ile 2 bin lira ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. ve E.D. tutuklanırken, K.U. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda 156 adet sentetik ecza hap, 22,87 gram metamfetamin, 87,17 gram esrar ve 1800 TL para ele geçirildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangında hafif ticari araç tamamen yanarak hurda haline geldi. Yangın, Şeker Cami Caddesi'nde meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?