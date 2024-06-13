Konya Beyşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Haziran 2024 tarihinde Beyşehir'de plakası belirlenen bir araç ile Y.Ö. ve İ.S. isimli şahısların uyuşturucu madde getirdiği duyumunu alması üzerine harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Y.Ö. ve İ.S. isimli şahısların araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, 53,46 gram kubar esrar, 0,79 gram sigara şeklinde sarılmış esrar, 1,38 gram kenevir tohumu, 10 adet kök kenevir, 2 adet tabanca, 4 adet yivsiz av tüfeği, 7 adet 5,56 mermi, 1 adet 7,62 mermi, 74 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 4 bin 745 TL nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler Y.Ö. ve İ.S. gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı. - KONYA