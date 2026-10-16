Konya\'da 15 günde 26 operasyonda 4 bin 137 sentetik hap ele geçirildi

Konya'da jandarma ekiplerinin 15 günde gerçekleştirdiği 26 uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ve farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 42 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 26 operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 4 bin 137 adet sentetik hap, 350 gram skunk, 302 gram kenevir tohumu, 272 gram kubar esrar, 180 gram pregabalin, 166 gram bonzai, 45 gram metamfetamin ve 39 adet captagon ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan 42 şüpheliden 38'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 3 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.