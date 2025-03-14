Konya'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Konya'da 4.2 büyülüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Kulu ilçesi olan deprem 14.44'te meydana geldi. Depremin derinliği ise 11,62 kilometre olarak ölçüldü" denildi. - ANKARA