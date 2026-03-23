Konya\'da Akraba Kavgası: 1 Yaralı

Konya'da akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkoç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki müstakil evin bahçesinde buluşan akraba olduğu öğrenilen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olaya karışan şüpheliler kaçarken yaralı yakınlarına ait araçla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA