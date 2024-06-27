Konya'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Bıçakla Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Bıçakla Yaraladı

Konya'nın Meram ilçesinde alkolü olduğu iddia edilen bir motosiklet sürücüsü, kendisini uyaran bir sürücüyü bıçakla yaraladı. Olay sonucunda her iki taraf da yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

27.06.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da alkolü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, aracından inerek kendisini uyaran sürücüyü bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hacı Bayram Caddesi ile Hendek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolü olduğu iddia edilen M.Ü., 3 tekerlekli motosikleti ile cadde üzerinde bazı araçlara çarparak ilerlediği sırada U.A. isimli vatandaş onu uyarmak için aracından indi. Bu sırada M.Ü. kendisini uyaran U.A.'yı bacağından bıçakla yaralandı. M.Ü. ise kaçarken ayağı takılıp yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Meram, Konya, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Bıçakla Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
20:34 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep 51 kişiye mezar olan binanın müteahhidinden skandal talep
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
21:47 Slovakya’da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü Slovakya'da otobüsle yolcu treni çarpıştı: 5 ölü
21:07 Bahçelievler’de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 3 apartmanda kaçak kat ortaya çıktı
19:54 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 08:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Alkollü Motosiklet Sürücüsü Bıçakla Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement