Konya'da Ambulansla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Ambulansla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü ve ambulanstaki hasta, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.

31.07.2024 11:25
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Konya'nın Kulu ilçesinde hasta taşıyan ambulansla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönünden Kulu Bölge Devlet Hastanesine hasta götürmekte olan Ö.G. idaresindeki 42 APG 213 plakalı ambulans ile Ahmet Baran Caddesinden karşı istikamete gitmekte olan B.H. yönetimindeki 42 GG 742 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yapan ambulanstaki hasta ve yaralanan motosiklet sürücüsü ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü B.H.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Ambulansla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Ambulansla Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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