Konya'da anneannesinin kafasını duvara vurularak ölümüne neden olan torun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülke Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1. katında oturan 84 yaşındaki Sahure Dudu Bahçeci'nin yanına 1 ay önce yurt dışında yaşayan torunu Talha Ç. geldi. Anneannesinin yanında kalan Talha Ç. ile anneannesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Talha Ç., önce evde bulunan teyzesinin dişini kırdı, daha sonra anneannesine yanında bulunan bıçak ile saldırdı ve yaşlı kadının kafasını duvara vurarak yaraladı. Yaşlı kadın tedavi altına alındığı Konya Numune Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı torun Talha Ç.'nin ise emniyetteki ifade işlemleri sırasında olayla ilgili konuşmadığı öğrenildi. Zanlı Talha Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da torun, anneannesinin kafasını duvara vurarak ölümüne neden oldu - Son Dakika
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, seralarda, kapalı halı sahalarda ve bazı işletmelerde hasara neden oldu. Belediye başkanı Cengiz Arslan, hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Bursa'da etkili olan rüzgar nedeniyle kent merkezinde bir ağaçtan kopan dal, otomobilin tavanına düştü. Neyse ki olayda can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlar da rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı. Bursa Valiliği, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Haklarında örgüt soruşturması açılan Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 4'üncü çocukları doğdu. Ancak Özlem Öz'ün doğum öncesi ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tepki çekti. Çift, her anlarını kayıt altına alarak takipçileriyle anbean paylaştı.
Siirt'te 18 yıl önce işlenen cinayete karışan ve firar eden zanlı, Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalandı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu tutuklanan zanlı, adli makama sevk edildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni olarak yıldırım düşmesi değerlendirildi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı ve mutfak eşyalarının zarar gördüğü belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?