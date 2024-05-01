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Konya'da apartmanın çatısında yangın paniği

KONYA - Konya'da 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük panik yaşanırken yaralanan kimse olmadı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzeri 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri ilk olarak apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Polis ekipleri ise caddeyi araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Daha sonra yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı olmazken apartmanın çatısında hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.