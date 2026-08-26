Konya\'da Arızalı Araç Trafiği Engelledi

Konya'da cadde üzerinde arızalanarak yolun en sol şeridinde kalan otomobil, trafik ekiplerinin müdahalesiyle güvenli noktaya alındı. Ekiplerin sürücüye yardım ettiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde devriye görevi yapan trafik ekipleri, arıza nedeniyle yolun en sol şeridinde duran ve trafik akışını engelleyen otomobili fark etti. Bunun üzerine ekipler, hem sürücünün güvenliğini sağlamak hem de trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için harekete geçti. Ekiplerden bir polis memuru araçların güvenli şekilde geçişini sağlamak amacıyla trafik akışını durdururken, diğer polis memuru ise arızalanan otomobili iterek yolun sağ şeridindeki güvenli bir noktaya taşıdı.

Polis ekiplerinin sürücüye yardım ettiği o anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir polisin trafik akışını kontrol ettiği, diğer polisin ise aracı iterek güvenli bölgeye aldığı görüldü.