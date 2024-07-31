Konya'da Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Balkondan Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Aşağı Esence Mahallesi'nde, 6 yaşındaki bir çocuk evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 11:20
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Beyşehir'e bağlı Aşağı Esence Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evlerinin balkonuna çıkan 6 yaşındaki Y.E.G. henüz bilinmeyen bir nedenle yere düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten başının üzerine düşerek ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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