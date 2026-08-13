Konya\'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Konya'da bir alışveriş merkezinin restoran katında çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan kardeşler F.A. (25) ve İ.A. (20) ile Yakup Okutan (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Yakup Okutan bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli kardeşler ise polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı Yakup Okutan tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.