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Konya'da Bir Kişi Eski Eşi ve Kızını Öldürdü - Son Dakika
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Konya'da Bir Kişi Eski Eşi ve Kızını Öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, eski eşi ve kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Katil zanlısı olaydan sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da Bir Kişi Eski Eşi ve Kızını Öldürdü
30.12.2023 - 11:36,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi eski eşi ile kızını öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı 3 çocuğunun annesi eski eşi Ayşe Gezer ile kızı Gözdenur Doğan'ın (19) bulunduğu eve geldi. Doğan, yanında bulunan pompalı tüfekle Ayşe Gezer ve Gözdenur Doğan'a ateş etti. Olayda Ayşe Gezer ve kızı Gözdenur Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Bekir Doğan ise olaydan sonra polise teslim oldu. Adrese gelen polis ekipleri inceleme yaparken, anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Seydişehir, Konya, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Bir Kişi Eski Eşi ve Kızını Öldürdü - Son Dakika


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