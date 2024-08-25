Konya\'da bir kişi silahla vurulmuş halde bulundu

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Konya'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Nişantaş Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Emin Aktan (20), odasında silahla vurulmuş halde bulundu. Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aktan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Mehmet Emin Aktan'ın cansızı bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA