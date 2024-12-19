Konya'da Bitişiğindeki Evleri Saran Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Konya'da Bitişiğindeki Evleri Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya\'da Bitişiğindeki Evleri Saran Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 eve sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekipleri ve beton mikserlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

19.12.2024 15:26  Güncelleme: 15:31
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın büyüyerek bitişiğindeki 3 eve sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri ve adrese sevk edilen beton şantiyesi mikserlerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alınırken, yangından 2 kişi etkilendi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Doğanbey Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Havva Onuk'un evinde buzdolabının takılı olduğu elektrik prizinden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Birbirine bitişik kerpiç evlerin bulunduğu yangın mahallinde alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yaparken, ilk yangının çıktığı evde oturan yaşlı kadın Havva Onuk mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Büyüyerek bitişiğindeki Dursun Yaşar, Emine Çakır ve Ali Çakar'a ait 3 eve sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri yolların dar olması sebebiyle güçlükle müdahale ederken, ekipler yangına metrelerce hortum açıp yanındaki evlerin pencerelerinden su sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin dar olan yollara girememesi üzerine Beyşehir'de faaliyet gösteren beton mikser firmalarından da yardım istendi. Yangın mahalline gelen beton mikserleri ile müdahale edilen yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmaları başlatılırken belediye ekipleri de zarar gören evlerin yıkımı için iş makineleri ile yürütülen faaliyetlere destek verdi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiden 1'inin Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldığı, diğer kişinin ise götürüldüğü sağlık ocağında müdahalede bulunulduğu öğrenildi. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da yangın çıkan adrese gelerek yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililerden söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, Doğanbey Mahallesi'nde 27 Ekim'de aynı alanda çıkan yangında 3 ev kül olmuş, 4 ev de kullanılamaz hale gelmişti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Bitişiğindeki Evleri Saran Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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