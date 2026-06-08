Konya'da boşanma kavgasında kadın vuruldu - Son Dakika
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Konya'da boşanma kavgasında kadın vuruldu

Konya\'da boşanma kavgasında kadın vuruldu
08.06.2026 11:17
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Boşanma aşamasındaki kadın, kocası tarafından vurularak hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor.

Konya'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Hilal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Yüksel S. (50), cadde üzerindeki evinden çıkararak çalıştığı fabrikaya işe gittiği sırada boşanma aşamasında olduğu kocası Ali Sarıkaya (64) tarafından takip edilerek cadde üzerinde tabancayla vuruldu. Şüpheli Ali Sarıkaya olay yerine geldiği araçla kaçtığı sırada intihar etti.

Olayda ağır yaralanan Yüksel S.'nin Konya Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Yüksel S.'nin yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da boşanma kavgasında kadın vuruldu - Son Dakika

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