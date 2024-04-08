Konya'da çalınan kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayırılması saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan ve tutuklanan iş yeri sahibi, "50 bin TL karşılığında parçalamam için getirdiler, korkunca aracın parçalarını göle attım" diye kendisini savundu.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nden 15 Mart günü park halindeki bir kamyonet çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın parçalanmak üzere kente getirildiği ihbarını aldı.
Bunun üzerine ekipler PTS kayıtlarını inceleyerek kamyonun gidiş güzergahını çıkarttı. Kamyonun en son Ferdi Ş. isimli bir kişinin tamirhanesine girdiği belirlendi.
Oto hırsızlık polisleri tamirhaneye yaptığı operasyonda Ferdi Ş.'yi gözaltına aldı. Kamyon ise tamamen parçalanmış vaziyette parçalarının bir kısmı bulundu.
Emniyetteki ifadesinde Ferdi Ş., "Ben kaynakçılık yaparım, tanımadığım 2 erkek şahıs kamyonu 50 bin TL karşılığında parçalamam için iş yerime getirdiler, kamyonu parçalarına ayırdım daha sonra şahıslara ulaşamayınca bir şeylerin ters gittiğini anlayıp korktum, aracın parçalarını bilmediğim bir yerde göl içerisine attım" diye kendisini savundu. Ferdi Ş., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da çalınan kamyon Adana'da parçalara ayrıldı, iş yeri sahibi tutuklandı - Son Dakika
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 200 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
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Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. İstediklerini alamayan şüpheliler, gece saatlerinde işletmeye kurşun yağdırdı. İşletme sahibine tehdit mesajı atan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 düzensiz göçmen çalıştırdığı tespit edilen bir işletmeye 227 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda 41 düzensiz göçmen yakalanırken, ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli de gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile Kızılcaköy Mahallesi semt pazarında kadın vatandaşlar ziyaret edildi. Kadınlara 6284 Sayılı Kanun, KADES uygulaması, elektronik kelepçe konularında bilgilendirme yapılırken telefonlarına KADES Uygulaması indirildi. Öte yandan durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtan jandarma ekipleri kadınlardan anlatılan konularla ilgili gelen soruları cevapladı.
Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 3 şüpheli şahsın üzerlerinden uyuşturucu madde bulundu. Germencik ilçesinde M.D., V.A., S.K. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilirken, Efeler ilçesinde H.U. ve M.Ç. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları sağlık kuruluşunda yapılan testlerle tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli, Alaplı ve Devrek ilçelerinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 30 gram uyuşturucu madde, bin 580 miligram sıvı uyuşturucu madde ve 39 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
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