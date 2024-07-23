Konya'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Şikayet üzerine yapılan çalışma sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.07.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde çalınan motosiklet polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe Pazarına motosikleti ile pazar alışverişine gelen Ö.K. motosikletini park edip pazar alışverişini yaptı. Pazar alışverişi sonrası motosikletini bıraktığı yere gelen Ö.K. motosikletini bulamayınca çalındığını anladı. Ö.K. motosikletinin çalındığını beyanla Akşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma, araştırma ve kamera incelemesinde motosikleti çalan 2 şüpheliyi tespit etti. Asayiş ekipleri kimlik ve adres bilgilerini belirledikleri 2 hırsızlık şüphelisinden E.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş ekipleri E.T. ve M.A.'yi şüphelinin motosikleti çaldıktan sonra M.A.'ya sattığını tespit etti. M.A.'yı gözaltına alan asayiş ekipleri çalınan motosikleti M.A.'dan alarak sahibine teslim etti. Motosiklet sahibi Ö.K. emniyet birimlerine teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

Motosiklet, Akşehir, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:26 Dursun Özbek’ten eleştirileri bitirecek hamle Dünya yıldızını Galatasaray’a getiriyor Dursun Özbek'ten eleştirileri bitirecek hamle! Dünya yıldızını Galatasaray'a getiriyor
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 16:58:20. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement