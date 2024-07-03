Konya\'da çıkan yangında saman balyaları ve tarlada zarar meydana geldi

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Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve tarlada zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Görünmez Mahallesi'nde bir hayvan barınağının yanında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın yakınındaki saman balyaları ile tarlaya sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine belediye ekipleri de iş makineleriyle destek verirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında saman balyaları ve arazide zarar oluştu. - KONYA