Konya\'da çıkan yangında saman balyaları yanarken tavuklar telef oldu

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Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında saman balyaları yanarken, tavuklar telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde Mehmet Ali Demirdere'nin evinin bahçesinde kışın hayvanlara yedirmek için hazırlanan 4 bin balya samanın olduğu alanda yangın çıktı. Dumanların eve kadar gelmesiyle uyanan Mehmet Ali Demirdere, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında saman balyalarının yanında bulunan kümesteki tavuklar de telef oldu, hayvan yemi dolu torbalar zarar gördü. Yanan saman balyaları belediyeye ait iş makineleri ile temizlendi.

Mahalle muhtarı Halit Erdoğan, yangının neden çıktığının araştırıldığını belirtirken, yanarak kullanılmayacak hale gelen saman balyalarının tanesinin maliyetinin 50 lira olduğunu ifade etti. Polis ekipleri de yangın mahallinde inceleme yaptı. - KONYA