Konya'da Cipin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada cipin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Mahallesi Ali Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 34 FZV 791 plakalı Mercedes marka cip, yolun karşısında bulunan evine gitmeye çalışan 3 çocuk annesi H.T. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol üzerine savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.T., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.T. burada yapılan ilk müdahalenin sonrasında, Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA