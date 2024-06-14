Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli bulundukları ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konya Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden DEAŞ Terör Örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yapan şüphelilerin peşine düştü. Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin bulundukları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken örgüte ait bazı dokümanlar da şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Konya'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
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