Beyşehir’de yola ağaç devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde büyük bir ceviz ağacının dalları yola devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, cadde bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, gece yarısı Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki bir binanın bahçesinde bulunan metrelerce yükseklikteki ceviz ağacının büyük dalları kırılarak park halindeki otomobilin üzerine ve yola devrildi. Yapılan kontrolde otomobilde hasar oluşmadığı belirlenirken, sürücü aracını bulunduğu yerden başka bir noktaya park etti. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Kırılan ağacın dal ve yapraklarının Özdilek Caddesi'nin büyük bölümünü kaplaması üzerine polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ulaşım geçici olarak alternatif sokaklardan sağlanırken, belediye ekiplerinin ağaç dallarını kaldırmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.