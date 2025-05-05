Konya'da Doğalgaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Doğalgaz Patlaması: 13 Yaralı

Konya\'da Doğalgaz Patlaması: 13 Yaralı

Konya'daki doğalgaz patlamasında 13 kişi yaralandı, apartman ve araçlarda büyük hasar oluştu.

05.05.2025 20:16
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Doğalgaz patlamasının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Konya'da patlama ve yangının yaşandığı apartman ve çevredeki hasar, olayın boyutunu gösterdi

KONYA - Konya'da apartmanda yaşanan doğalgaz patlaması ve sonrasında çıkan yangında ortaya çıkan hasar, çekilen gündüz görüntülerinde göz önüne serildi. Çevredeki vatandaşlar, deprem oluyor sandıklarını belirtti.

Olay, saat 01.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3. katında patlama meydana geldi. Doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğal gaz firması Gaznet ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın hasarı gündüz ortaya çıktı

Apartmanda meydana gelen hasar ise gündüz ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı apartmanda bulunan daireler kullanılmaz hale gelirken çevresinde bulunan apartmanlarda da hasara neden oldu. Sitenin otoparkında bulunan araçlar da hasar görürken, karşıda bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana gelen hasar, yaşanan patlamanın büyüklüğünü gösterdi. Vatandaşlar gece çok şiddetli bir patlama ile uyandıklarını ifade ederek, dairelerinde ve otomobillerinde hasarın çok büyük olduğunu söyledi.

Öte yandan, çevredeki vatandaşlar tarafından patlamanın yaşandığı dairedeki bir kişinin doğalgaz borusunu kesmeye çalıştığı, patlama yaşandıktan sonra da bu kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı

Meydana gelen patlama ve yangın sonucu 13 kişinin yaralandığı olay ile ilgili olarak Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve görevlendirilen uzman bilirkişi heyetinin olay yerinde birlikte detaylı inceleme yaptığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Karatay, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Doğalgaz Patlaması: 13 Yaralı - Son Dakika

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