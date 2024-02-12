Konya'da Polis Ekipleri Dur İhtarına Uymayan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da Polis Ekipleri Dur İhtarına Uymayan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Konya\'da Polis Ekipleri Dur İhtarına Uymayan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Konya'da polis ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan bir aracı takibe aldı. Araç tramvay yoluna girince lastikleri patladı ve şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde 3 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler sınır dışı edilirken, araç sürücüsü tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca araca 48 bin 345 lira cezai işlem uygulandı ve 60 gün süreyle trafikten men edildi.

12.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken tramvay yoluna giren hafif ticari araçtan 3 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracı Konya'ya giriş çıkış yoğunluğundan şüphelenerek takibe aldı. Yeni İstanbul Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında dur ihtarında bulunulan araç kaçmaya başladı. Polislerden kaçmak isterken Binkonutlar tramvay durağında tramvay yoluna giren hafif ticari aracın lastikleri patladı. Araç raylarda ilerleyemeyince şüpheliler yaya olarak kaçmak istedi. Takibi sürdüren polis ekipleri kısa süre sonra şüphelileri tramvay durağının yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde ülkeye giriş yasağı olan ve göçmen kaçakçılığı yapan bir şahıs ile düzensiz göçmen olduğu belirlenen 3 şahıs tespit edildi. 3 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında işlem başlatılan araç sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 48 bin 345 lira cezai işlem uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Göçmen, Konya, Göçmen Kaçakçılığı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Polis Ekipleri Dur İhtarına Uymayan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:28:03. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Polis Ekipleri Dur İhtarına Uymayan Araçta 3 Düzensiz Göçmen Yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement