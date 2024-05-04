3.Sayfa

Bir süre takip ettiği kadına sokak ortasında kabusu yaşattı

Hamas ve İsrail bir kez daha masaya oturdu

Sığınmacılara nikah ücretini 10 bin TL yapıp şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldürdü

Konya'da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyodaki duşa kabin camının patlaması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde bir adreste yaşandı. Babası tarafından berberde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenilen 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, iddiaya göre, banyodaki duşa kabinin camlarının patlayarak parçalarının etrafa savrulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cam parçalarının isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandığı belirtilen iki erkek kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.