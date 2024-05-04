Konya'da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Konya'da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyodaki duşa kabin camının patlaması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı. 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, banyodaki duşa kabinin camlarının patlaması sonucu hafif şekilde yaralandı. Sağlık durumları iyi olan kardeşlerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

04.05.2024 21:49  Güncelleme: 21:50
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Konya'da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde banyodaki duşa kabin camının patlaması sonucu yaralanan iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Beyşehir ilçe merkezinde bir adreste yaşandı. Babası tarafından berberde tıraş olduktan sonra evlerine götürülerek banyo yaptırılmak istenilen 11 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, iddiaya göre, banyodaki duşa kabinin camlarının patlayarak parçalarının etrafa savrulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan cam parçalarının isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandığı belirtilen iki erkek kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da duşa kabinin camı patladı: 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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