Konya'da Elektrik Direği Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Konya'da Elektrik Direği Devrildi, Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir pikap elektrik direğine çarparak direği devirdi ve apartmanın bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

24.07.2024 22:40
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Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik direğine çarparak direği deviren pikap apartmanın bahçe duvarında asılı kalırken, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi'nden Kulu merkeze seyir halinde olan Sebahattin Günay'ın kullandığı 42 ATN 794 plakalı Toyota marka pikap, Yeni Mahalle ilçe girişinde yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak direği devirip telleri kopardı ve apartmanın bahçe duvarında askıda kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sebahattin Günay, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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