Konya'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Alev Topuna Döndü

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Konya'da elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna dönerken, sürücü araçtan son anda çıkarak kurtuldu. Araç sürücüsünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Caddesi istikametine seyir halinde olan Zübeyir A. idaresindeki plakası alınamayan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Araç alev topuna döndü

Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü, otomobil içerisinden çıkartılırken araç kısa sürede alev topuna döndü. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri cadde üzerindeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık görevlileri de kaza yapan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi.

Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulmuş

Öte yandan, araç sürücüsü Zübeyir A.'nın kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira idari para cezası uygulandı. Olay yerindeki incelemelerinin ardından araç emniyet otoparkına kaldırıldı.

"Kısa süre içinde araç alev topuna döndü"

Kaza sesini evinden duyan Mustafa Büyükbayram, "Ben evde oturuyordum. Patlama sesine benzer bir şey duydum ama ben silah atılıyor zannettim. Daha sonra, evim burayı görüyor, baktığımda buradaki hareketliliği gördüm. Evden aşağıya indim, araç direğe vurmuş ve alev almış. Kısa süre içinde de araç alev topuna döndü" dedi.

"Araç sürücüsü bayağı hızlıydı"

Kaza anına şahit olan Semih Ergün ise, "Araç sürücüsü bayağı hızlıydı. Direğe vurdu, araç sürücüsünü çıkarttık bir sıkıntısı yoktu. Araç alev alınca uzaklaştık, sonra sürücü ayağım ağrıyor, dedi" diye konuştu. - KONYA