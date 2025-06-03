Konya\'da Evde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Hüyük ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Görünmez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.A.'ya ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi. İlçe Kaymakamı Ebrar Evsen ile Belediye Başkanı Sadık Sefer de adrese gelerek yetkililerden bilgi aldı, yangından etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA