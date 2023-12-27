Konya\'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Müftü Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde, ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağ baldırına mermi isabet ettiği belirlenen Ali Kocamaz'ın (61) kalbinin durduğu tespit edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocamaz, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kocamaz'ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı.