Konya'da faaliyetleri durdurulmuş inşaatta insan iskeleti bulundu - Son Dakika
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Konya'da faaliyetleri durdurulmuş inşaatta insan iskeleti bulundu

Konya\'da faaliyetleri durdurulmuş inşaatta insan iskeleti bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde, 2 yıldır faaliyetleri durdurulmuş bir inşaatta çalışan işçiler, malzeme toplamak için gittikleri inşaatın 11. katında bir insan iskeleti buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemenin ardından iskelet, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. İskeletin kimin olduğu ve ölüm sebebi otopsi sonrasında belirlenecek.

10.05.2024 16:26
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Konya'da 2 yıldır faaliyetleri durdurulmuş bir inşaatta insan iskeleti bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır davalık olan ve faaliyetleri durdurulmuş inşaata malzeme toplamak için gelen işçiler inşaatın 11. katında insan iskeleti buldu. İşçiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından insan iskeleti otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kıyafetlerinden erkek olduğu değerlendirilen iskeletin kime ait olduğu ve ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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