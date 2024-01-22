Konya\'da FETÖ/PDY operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Konya merkezli FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalarda ByLock kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üye ve yöneticilerinin kullandıkları kriptolu haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Isparta ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin vermiş oldukları bilgiler doğrultusunda, 46 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 21'inin örgütle iltisaki ilk defa deşifre edilirken 3'ünün kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi. - KONYA