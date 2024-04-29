Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Konya\'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonlar sonucunda gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri Konya İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

29.04.2024 09:48
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Konya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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