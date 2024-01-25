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Konya'da Genç Ağaç Kesme Makinesine Elini Kaptırdı - Son Dakika
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Konya'da Genç Ağaç Kesme Makinesine Elini Kaptırdı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir genç, ağaç kesme makinesinde çalışırken elini kaptırdı. Yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya\'da Genç Ağaç Kesme Makinesine Elini Kaptırdı
25.01.2024 - 17:38,  Güncelleme: 17:40
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Konya'nın Kulu ilçesinde ağaç kesme makinesine elini kaptıran genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. el inşaat malzemeleri satılan iş yerinde çalışan 28 yaşındaki Rüştü K., odun kesme makinesinde çalıştığı sırada elini kaptırdı. Makinede 3 parmağını kesen Rüştü K., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Genç Ağaç Kesme Makinesine Elini Kaptırdı - Son Dakika


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