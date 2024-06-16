Konya'da Gölette Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı - Son Dakika
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Konya'da Gölette Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde gölete giren 15 yaşındaki çocuk suda kayboldu. İtfaiye dalgıç ekiplerince yapılan çalışmada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

16.06.2024 19:52
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde gölete giren 15 yaşındaki çocuk suda kayboldu. İtfaiye dalgıç ekiplerince yapılan çalışmada çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Güneysınır ilçesi Kızılöz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte ilçeye gelen 15 yaşındaki H.Y., arkadaşı ile beraber gölete girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan H.Y.'yi fark eden arkadaşı durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonrası H.Y.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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