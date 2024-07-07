Konya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 3 Kişi Ağır Yaralandı

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Konya'da sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sulutaş Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sille Barajı'ndan Sille Mahallesi istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 VE 866 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta bulunan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelisinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA