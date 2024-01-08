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Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı ve şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
08.01.2024 - 11:28,
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kulu ilçesi Katır Tepesi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 JRA 39 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan H.N. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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