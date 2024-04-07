Konya'da Husumetlisini Yaralayan Şüpheli, İntihar Girişiminde Bulundu

Sakarya'da At ve Eşek Eti Tespit Edilen İşletmelere Cezai İşlem Uygulandı

Sakarya'da Ramazan ayında iki firmanın üretim ve satış yerleri ile 4 lokantada at ve eşek eti tespit edilmesi üzerine işletmelere en üst sınırdan cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda, at ve eşek eti tespit edilen 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantaya cezai işlem uygulanırken, isimlerin açıklanması için girişimlerde bulunulacağı belirtildi.