Konya'da Husumetlisini Yaralayan Şüpheli, İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Konya'da Husumetlisini Yaralayan Şüpheli, İntihar Girişiminde Bulundu

Konya'da aralarında husumet bulunan bir kişiyi bacağından vuran şüpheli, kaçtıktan sonra silahı başına dayayarak polise direndi. İntihar girişiminde bulunan şüpheli yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

07.04.2024 23:18  Güncelleme: 23:21
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Önce husumetlisini yaraladı sonra silahı kafasına dayayıp polise direndi

Konya'da 1 kişiyi tabancayla vuran şüpheli, aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu

KONYA - Konya'da aralarında husumet bulunan kişiyi bacağından vuran şüpheli, kaçtıktan sonra alt geçit köprülü kavşağının üzerine çıkarak silahı başına dayayıp polise direndi. İntihar girişimindeki bulunan şüpheli yaklaşık 1 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut H., aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan evine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Aykut H., yanında bulunan tabancayla tartıştığı kişiyi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polise teslim olmamak için intihar girişiminde bulundu

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şahsın ailesinin bulunduğu eve gittiği ihbarını aldı. Bunun üzerine Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesinde bulunan adrese sevk edilen ekipleri fark eden Aykut H., kaçarak cadde üzerinde bulunan alt geçit köprülü kavşağın bariyerlerine çıktı. Aykut H., olayda 1 kişiyi yaraladığı tabancayı başına dayayarak polis ekiplerini yanına yaklaştırmadı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi cadde üzerinde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı. Cadde üzerindeki trafik akışı bir süre sonra normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Konya, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Husumetlisini Yaralayan Şüpheli, İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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