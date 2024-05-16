Konya'da İki Ayrı İhbar Sonucu 180 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da İki Ayrı İhbar Sonucu 180 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Konya\'da İki Ayrı İhbar Sonucu 180 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yapılan iki ayrı ihbar sonucunda 180 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İhbarları değerlendiren ekipler, şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı.

16.05.2024 17:37
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Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri iki ayrı ihbarda 180 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili gelen her ihbarı titizlikle değerlendirerek şüphelileri tespit ve yakalama çalışmaları yapmaya devam ediyor. H.T. isimli şüphelinin Akşehir'e çevre illerden uyuşturucu hap getireceği yönünde yapılan ihbar üzerine ihbarı değerlendiren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi geldiği araçla D-300 kara yolu uygulama noktasında yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında arama yapan narkotik ekibi 110 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir başka ihbarda ise E.Y.'nin üzerinde uyuşturucu hap olduğu yönündeki ihbara istinaden şüpheli E.Y.'yi yakalayan narkotik ekibi şahsın evinde yaptığı aramada 70 adet uyuşturucu hap ele geçirerek el koydu. İki ihbarda 180 adet uyuşturucu hap ele geçiren narkotik ekibi uyuşturucu haplara el koyarken şüphelileri de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler H.T. ile E.Y. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İki Ayrı İhbar Sonucu 180 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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