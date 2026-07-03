Konya'da İki Noktada Yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki farklı noktada çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk yangın, ilçeye bağlı Oymalı Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, temizlik amacıyla yakılan ateş kontrolden çıkarak kuru otlara sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki evlere ve hemen yakınındaki ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

İkinci yangın ise Badırık mevkisinde İ.Ö.'ye ait evin bahçesinde çıktı. İddiaya göre, elektrik tellerine konan bir kuş akıma kapılarak yanarak bahçeye düştü. Düşen kuşun kuru otları tutuşturması sonucu başlayan yangında, bahçede bulunan kullanılmayan araç lastikleri de alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında elektrik tellerinden düşen kuş telef olurken, bahçede bulunan kuru otlar ve kullanılmayan lastikler zarar gördü. - KONYA