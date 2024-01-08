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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
08.01.2024 - 20:32,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Adana-Konya Karayolu'nda Hortu Mahallesi Kuzukuyu dönüşü civarında Hortu Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 33 NKZ 28 plakalı otomobil ile T.M. yönetimindeki 42 ESN 48 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika


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