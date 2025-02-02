Konya'da İlçe Belediye Başkanı Kaza Yaptı: Eşi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da İlçe Belediye Başkanı Kaza Yaptı: Eşi Yaralandı

Geniş Video İzle

Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in bulunduğu otomobil, bir kaza sonucu şarampole devrildi. Kazada Başkan Sertdemir'in eşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

02.02.2025 22:17  Güncelleme: 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da ilçe belediye başkanı kaza yaptı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in kullandığı otomobil ilçe yakınlarında kaza yaptı. Kazada Başkan Sertdemir'in eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, 06 DCM 683 plakalı otomobili ile Ankara'dan Konya istikametine Kulu'ya doğru gelirken önünde seyir halinde olan 68 DC 600 plakalı otomobil 06 CEH 028 plakalı kamyon ile çarpıştı. Başkan Sertdemir kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca önce bariyerlere çarptı, ardından yoldan çıkan otomobil şarampole inerek ağaca çarptı. Kazada Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in eşi Zehra Sertdemir yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Zehra Sertdemir ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Abdurrahim Sertdemir, Yerel Haberler, Otomobil, Politika, 3-sayfa, Ulaşım, Hukuk, Konya, Kulu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da İlçe Belediye Başkanı Kaza Yaptı: Eşi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 Ege Denizi’nde 48 saatte 200’ün üzerinde deprem Ege Denizi'nde 48 saatte 200'ün üzerinde deprem
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
15:56 5 gollü maçın kazananı Antalyaspor 5 gollü maçın kazananı Antalyaspor
15:46 İbrahim Tatlıses’in davulcusu Ahmet İzgi, son yolculuğuna uğurlandı İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi, son yolculuğuna uğurlandı
15:44 Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine kurşun yağdırdı Motosikletle seyir halindeyken husumetlisine kurşun yağdırdı
15:36 Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
15:35 Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor Kadir gecesi secde ettiği rivayet edilen dut ağacı görenleri hayrete düşürüyor
15:27 Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı Süper Lig devinin 3 yıldızı birden sakatlandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
15:24 Türkiye’nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar
15:07 Emrah’ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi Emrah'ın serveti ve ailevi çatışmaları gündemde: 300 tapu, milyonluk gelir ve paylaşım krizi
15:02 Araç sahipleri çok sevinecek yüzde 70 daha ucuza yakıt Araç sahipleri çok sevinecek! yüzde 70 daha ucuza yakıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 23:14:57. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da İlçe Belediye Başkanı Kaza Yaptı: Eşi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.