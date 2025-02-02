Konya'da İlçe Belediye Başkanı Kaza Yaptı: Eşi Yaralandı

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Konya'da ilçe belediye başkanı kaza yaptı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu İlçe Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in kullandığı otomobil ilçe yakınlarında kaza yaptı. Kazada Başkan Sertdemir'in eşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya Ankara Kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, 06 DCM 683 plakalı otomobili ile Ankara'dan Konya istikametine Kulu'ya doğru gelirken önünde seyir halinde olan 68 DC 600 plakalı otomobil 06 CEH 028 plakalı kamyon ile çarpıştı. Başkan Sertdemir kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapınca önce bariyerlere çarptı, ardından yoldan çıkan otomobil şarampole inerek ağaca çarptı. Kazada Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir'in eşi Zehra Sertdemir yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Zehra Sertdemir ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.