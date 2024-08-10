Konya\'da inşaattan düşen kişinin sağlık durumu iyiye gidiyor

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Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaattan düşen kişinin bekçi olmadığı, inşaatın yakınında oturan bir vatandaş olduğu ortaya çıkarken, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın yakınında bir evde oturan Durmuş K. (64), çöp atmak için evinden çıktı. Durmuş K. çöp attıktan sonra girdiği inşaat alanında inşaat malzemelerine takılarak düştü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Durmuş K. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Durmuş K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KONYA