Konya\'da İşçinin Elini Kesen Testere Kazası

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaatta çalıştığı sırada elektrikli testereye elini kaptıran işçinin sol baş parmağı koptu.

Olay, Kulu merkez Camikebir Mahallesi Merkez Mezarlığı yakınındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta işçi olarak çalışan M.A., elektrikli testereyle tahta ve kalasları keserken elini makineye kaptırdı. Bu sırada işçinin sol el baş parmağı koptu. Arkadaşlarının yardımıyla kopan parmakla birlikte Kulu Devlet Hastanesine götürülen M.A., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya sevk edildi. - KONYA