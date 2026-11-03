Konya'da jandarma 1-31 Ekim operasyonlarında 7 şüpheliyi tutukladı - Son Dakika
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Konya'da jandarma 1-31 Ekim operasyonlarında 7 şüpheliyi tutukladı

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Konya\'da jandarma 1-31 Ekim operasyonlarında 7 şüpheliyi tutukladı
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Konya İl Jandarma Komutanlığı, 1-31 Ekim arasında uyuşturucuyla mücadele operasyonları düzenledi ve çok sayıda madde ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 82 şüpheliden 75'i serbest kalırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda toplam 8 bin 418 adet sentetik hap, 2 bin 779 gram kubar esrar, 850 gram skunk, 488 adet ekstazi, 302 gram kenevir tohumu, 219 gram bonzai, 180 gram pregabalin, 67 gram metamfetamin, 39 adet captagon, 12 gram kokain, 9 kök skunk, 4 gram skunk tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden 75'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelKonyaSon Dakika

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