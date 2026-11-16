Konya'da jandarma 7 şüpheliyi yakaladı, 28 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da jandarma 7 şüpheliyi yakaladı, 28 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Konya\'da jandarma 7 şüpheliyi yakaladı, 28 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Konya'da jandarmanın 1-15 Kasım 2026'daki kaçakçılık operasyonlarında 28 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 33 bin 770 makaron, 22 kilogram tütün ve 20 litre etil alkol de ele geçirildi, 7 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda 28 bin 940 paket kaçak sigara ve çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerine yönelik önemli miktarda malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 28 bin 940 paket kaçak sigaranın yanı sıra 33 bin 770 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 22 kilogram tütün, 73 paket nargile tütünü ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Yürütülen faaliyetler kapsamında kaçakçılık olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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