Konya\'da jandarma Ekim\'de kaçak tütün ve alkole el koydu, 9 şüpheli serbest bırakıldı

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün ve alkol ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam; 3 bin 201 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 24 bin 162 paket içi tütün doldurulmuş makaron, 16 bin 70 adet boş makaron, 15 adet ısıtılmış tütün ürünü, 40 kg nargile kömürü, 10 kg nargile tütünü, 20 adet 10 gramlık toz tütün, 10 adet elektronik sigara, 210 adet puro, 30 kg kıyılmış tütün, 98 adet gümrük kaçağı parfüm, 151 litre etil alkol, 1 adet alkol kiti, 236 litre çeşitli markalara ait rakı/viski bandrol ve TAPDK işareti bulunmayan toplam 100 litre kaçak alkol, 805,35 litre rakı, 467 litre viski, 135 litre votka, 1,5 litre sahte şampanya ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheli 9 şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.