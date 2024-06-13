Konya'da Kaçak Akıllı Saat Operasyonu: 120 Adet Ele Geçirildi

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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda kargoyla gönderilen 120 adet kaçak akıllı saat ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Ereğli'ye kargo ile gümrük kaçağı akıllı saat getirileceği istihbaratını alan Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 6 Haziran 2024 tarihinde müşterek icra edilen operasyonda, M.A. isimli şahsın Şanlıurfa'dan Konya'nın Ereğli ilçesine bir kargo şubesine gönderdiği 120 adet akıllı saatin bulunduğu kargoya Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KONYA